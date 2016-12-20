İhtiyaca Özel Kasko Paketleri Unico Sigorta’da

Kişiye özel sigortacılık yaparak ihtiyaca yönelik çözümler hazırlayan Unico Sigorta, kasko poliçelendirmede en uygun teklifleri sunuyor

Kişiye özel sigortacılık yaparak ihtiyaca yönelik çözümler hazırlayan Unico Sigorta, kasko poliçelendirmede en uygun teklifleri sunuyor. İsterseniz ayda 9 TL taksitli kasko fiyatları için UniKasko’yu tercih edebilir, dilerseniz genişletilmiş kasko paketi Standart Kasko ile aracınızı koruma altına alabilirsiniz. Kasko paketlerinde işlevselliğe önem veren Unico Sigorta, her iki kasko paketinde farklı özellikler tasarlayarak yenilikçi ve ihtiyaca özel çözümlerle kolaylık sağlıyor.

Kaskonuza Ara Vermek İster Misiniz?

Aracınızı bir süre kullanamayaksanız ya da kasko primlerinizi ödemeye bir süre ara vermek istiyorsanız, UniKasko paketi bu ihtiyaçlarınıza cevap veriyor. UniKasko’daki Durdur/Başlat özelliği ile kaskonuzu istediğiniz zaman durdurup başlatabilirsiniz. Durdurduğunuz dönemlerde prim ödemeye devam edersiniz ancak bu ödemeler daha düşük bütçeli olur. Üstelik UniKasko aboneliğinde ilk 50 bin kişi içinde yer alırsanız ilk 3 ay boyunca kasko priminize sadece 9 TL ödersiniz.

Unico Sigorta’dan kasko nasıl alınır?

Unico Sigorta’dan kasko poliçesi satın almak için unicosigorta.com.tr web adresi üzerinden UniKasko ürününü seçerek sadece 5 bilgi ile dakikalar içerisinde kaskonuzu satın alabilirsiniz.

Ayrıca self servis hizmetler de sunan Unico Sigorta web sitesinde Bireysel İnternet Şubesi’ne üye olabilir, üye girişi ile satın alma ve poliçe bilgilerinizi görüntüleme işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz üye girişi yapmadan UniKasko veya Standart Kasko poliçelerinizi poliçe numaranızı sorgulayarak görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca unicosigorta.com.tr web sitesi size en yakın Unico acentesini bulmanızı sağlar. Kaskonuzu Unico Sigorta acentelerine giderek de satın alabilirsiniz. UniKasko ve Standart Kasko paketlerinde kasko hesaplama işlemi yapmak istediğinizde ve hangi kaskonun size uygun olduğuna karar veremediğinizde unicosigorta.com.tr’deki kasko profil anketini yanıtlayarak, birkaç dakikada size en uygun kaskoyu öğrenebilirsiniz.