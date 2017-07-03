İki aile kavga etti: 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Muş'ta mera yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Muş merkeze bağlı Aşağıyongalı köyünde iki aile arasında mera yüzünden başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.



Kavgada aynı aileden Yücel, Fevzi ve Nevzat Gün ile Sadık Ağkan hayatını kaybetti, Kasım, Sinan ve Abdülhalik Ağkan ile Servet, Halit, Gülten ve Yücel Gün ile bir kişi yaralandı.



Yaralılar, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.