İki araç çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İki araç çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
29 Ekim 2018 Pazartesi 10:59

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda İbrahim Ceylan'ın (25) kullandığı 46 BZ 062 otomobil ile İsa Kacur (18) idaresindeki 46 NK 651 plakalı hafif ticari araç, Arslanbeyçiftliği Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Sürücü Kacur ile aynı araçtaki Fadime (46) ve Yusuf Kacur (44), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve eşi Bahar Ceylan (24) ile Gülhan Kacur (41), 112 Acil Servis ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Kacur'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Sürücü Ceyhan'ın Pazarcık ilçesinde jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kahramanmaraş #kaza #trafik kazası
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