İki arkadaş kavga etti: Biri öldü, biri yaralı

Bilecik'de Emin Çakmak (30), kavga ettiği arkadaşı Mert Dündar'ı (30) av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Kavgada Çakmak da bıçakla bacağından yaralandı

İki arkadaş kavga etti: Biri öldü, biri yaralı
07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:09

Olay, dün gece İsmetpaşa Mahallesi Villalar mevkiinde, boş arazide meydana geldi. Arkadaş oldukları belirtilen ayakkabı dükkanı sahibi Emin Çakmak ile oto kiralama işiyle uğraşan Mert Dündar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Mert Dündar, bıçakla Emin Çakmak'ı yaraladı. Çakmak da av tüfeğiyle ateş ederek Dündar'ı öldürdü.

Olayın ardından Emin Çakmak polis merkezine giderek teslim oldu. Bacağından hafif yaralanan Çakmak, polisler tarafından götürüldüğü Bilecik Devlet Hastanesi'nde müdahalesi yapıldıktan sonra gözaltına alındı.

Emin Çakmak'ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bilecik #kavga #ölüm
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