İki ay önce devraldıkları tekel bayiinde kurşunların hedefi oldu

O sırada dükkanda bulunan Hamdullah Akkurt (32) vücuduna aldığı iki kurşunla yaralandı. Yaya olarak olay yerinden kaçan saldırganlar kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri iki bacağından yaralanan Akkurt'u hastaneye kaldırdı.Kaynak: DHA
SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
İki ay önce devralındığı öğrenilen tekel bayii içinde ve etrafında yapılan çalışmalarda polis 12 adet boş kovan buldu. Saldırıda yaralanan Hamdullah Akkurt'un durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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