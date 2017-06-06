İki Bakanlık'a FETÖ operasyonu

Alınan bilgiye göre, ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle Ulaştırma Bakanlığı'nda görevli 17 personel ile Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli 30 personel hakkında gözaltı kararı verildi. Gözltılara az önce başlandı.
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