İki belde son KHK ile ilçe oldu

OHAL kapsamında yayımlanan yeni KHK ile Aksaray'ın Sultanhanı ile Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldeleri ilçe yapıldı

OHAL kapsamında yayımlanan yeni KHK ile Aksaray'ın Sultanhanı ile Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldeleri ilçe yapıldı.



15 Temmuz sonrası OHAL kapsamında KHK ile değişiklikler yapılmaya devam ediliyor. Son çıkartılan KHK ile iki belde ilçe yapıldı. Buna göre Aksaray'ın Sultanhanı beldesi ilçe olurken, Artvin'in de Kemalpaşa beldesi artık ilçe oldu.