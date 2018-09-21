İki çocuk annesi, balkondan atlayarak intihar etti

Adana'da psikolojik tedavi gören iki çocuk annesi Güneş K. (40), 4'üncü kattaki evinin balkonunda atlayarak intihar etti

İki çocuk annesi, balkondan atlayarak intihar etti
21 Eylül 2018 Cuma 09:25

Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi 50196 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Psikolojik tedavi gören iki çocuk annesi Güneş K., 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Sesi duyup dışarı çıkan Güneş K.'nın eşi ve komşuları, talihsiz kadının beton zeminde hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Güneş K.'nın öldüğü belirlendi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Güneş K.'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #intihar #balkondan atlama
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