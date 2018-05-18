İki çocuk, futbol oynarken kalp krizinden öldü!

Konya ve Kahramanmaraş'ta iki küçük çocuk futbol oynarken geçirdikleri kalp krizi sonrası hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, amatör küme takımında futbol oynayan İsmail Semih Kaynak (13), antrenman öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Beyşehir Gazi Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi İsmail Semih Kaynak, formasını giydiği Konya Amatör Küme U13 Ligi’nde mücadele eden Beyşehir Gölspor Futbol Takımı'nın antrenmanı için çim sahaya geldi. Antrenman öncesi hazırlığını yapan Kaynak, soyunma odası önünde aniden fenalaşarak, yere yığıldı. Kaynak'ı görenler, hemen sağlık ekibine haber verdi. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaynak, buradaki ilk müdahalesinin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi. Ambulansta 2 kez kalbi duran ve yeniden çalıştırılan Kaynak, götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaynak'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gazi Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencimiz İsmail Semih Kaynak'ı, geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınları ve tüm camiamıza baş sağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Beyşehir Gölspor Futbol Takımı'nın antrenörü Ali Karabacak ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olmadı be aslanım. Bugün kulübümüz sporcularından İsmail Semih Kaynak antrenman öncesi hazırlıkları yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Dost ve akrabalarına baş sağlığı diliyoruz. Mekanın cennet olsun yiğidim" dedi.



12 yaşındaki Ömer Faruk, futbol oynarken kalp krizinden öldü

Kahramanmaraş'ta, okul bahçesinde futbol oynarken, kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi Ömer Faruk Uçar (12) yaşamını yitirdi. Sınıf arkadaşları, Uçar'ın oturduğu sıraya fotoğrafı ile çiçekler bıraktı.

Olay, dün sabah saatlerinde, 5 Nisan Mahallesi'ndeki Binevler Ortaokulu'nda meydana geldi. 6'ncı sınıf öğrencisi Ömer Faruk Uçar, iddiaya göre, arkadaşlarıyla futbol oynarken birden göğsünü tutarak, duvara yaslandı. Uçar, bir süre sonra yere yığıldı. Arkadaşlarının haber verdiği okul yöneticileri, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, okul bahçesinde ilk müdahalede bulunduğu Uçar'ı, ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürdü. Ömer Faruk Uçar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Uçar'ın ölüm haberi verilen ailesi ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Binevler Ortaokulu'ndaki sınıf arkadaşları, Uçar'ın oturduğu sıraya fotoğrafı ile çiçekler bıraktı. Sıranın üzerine konulan sepete öğrenciler, Uçar ile ilgili duygularını yazıp, bıraktı.

Ömer Faruk Uçar'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Göksun'un Karaömer Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.