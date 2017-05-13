İki fotoğraf da Antalya'dan

Türkiye'nin turizmdeki gözbebeği Antalya'da bir günde 2 mevsim yaşanıyor. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu sahiller yaza hazırlanırken, yaylalarda ise belediye ekipleri kar kalınlığı 5 metreye ulaşan yolları açmaya çalışıyor

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. 30 dereceyi aşan hava sıcaklığının ardından sahiller yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra, Antalya'da yaşayanların akınına uğramaya başladı.



Antalya'nın yaylarında ise başka bir güzellik yaşanıyor. Kış aylarında yağan kar nedeniyle bazı yaylalarda karın hakimiyeti devam ediyor. Gündoğmuş İlçesi'ndeki Söbüçimen Yaylası'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mayıs sıcaklıklarına rağmen yer yer kalındığı 5 metreye ulaşan kar nedeniyle yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yazın mera olarak kullandığı yaylanın karla kaplı yollarını göç zamanından önce ulaşıma açabilmek için seferberlik başlattı.



5 metre kar var