İki kadını boş arazide vurarak öldürdüler

Adana 'da bir kişi, cezaevinde olan kardeşinin eşini ve onun arkadaşını tüfekle vurarak öldürdü.

Olay Adana'nın Yüreğir İlçesi'nde dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Doğan Barık ve beraberinde bulunan ismi belirlenemeyen kişiler Senem Barık ve arkadaşı Zeliha Sevgilibaş'ı kırmızı bir otomobile bindirerek saat 20.45 sıralarında kaçırdı. İki kadın daha sonra Başak Mahallesi'nde bulunan boş bir araziye götürüldü. Doğan Barık, cezaevinde bulunan ağabeyinin eşi olan Senem Barık'ı ve yanındaki arkadaşı Zeliha Sevgilibaş'ı otomobilden indirdi. Barın daha sonra da eline aldığı av tüfeği ile iki kadını vurdu.Silah seslerini duyan mahalleli dışarıya çıkınca Barık'ın yanında bulunan arkadaşları otomobille kaçtı. Barık da ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Mahalleli durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede iki kadının da öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de ara sokaklara kaçan Barık'ı yakaladı.Katil zanlısı Doğan Barık'ın, kardeşinin cezaevine girmesinin ardından Senem Barık'ın fuhuş yapmaya başladığı için arkadaşını da aracılık ettiği için öldürdüğü öne sürüldü. Kırmızı otomobil ile kaçan diğer zanlıları yakalamlak için çalışma başlatan polis, soruşturmayı sürdürüyor.