İki kişi ölünce, TIR'ı ateşe verdiler!

Artvin’in Hopa İlçesi’nde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki TIR’a arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Artvin’in Hopa İlçesi’nde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki TIR’a arkadan çarptı. Kazada otomobili kullanan 30 yaşındaki Nazım Yılmazlar ile 27 yaşındaki Sercan Mert Yenigül öldü. Kaza ile ilgili tespitlerin yapılması ardından yol kenarına park edilen TIR, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.



Kaza, Karadeniz Sahil Yolu üzeri Liman Mevkii'nde dün saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Nazım Yılmazlar yönetimindeki 08 EB 780 plakalı otomobili karayolu üzerinde park edilen Gürcistan plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Nazım Yılmazlar ve yanındaki Sercan Mert Yenigül kaldırıldığı Hopa Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.



Kaza ardından park halindeki TIR kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen TIR’da hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.