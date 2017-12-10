İki kız çocuğuna istismar suçlamasıyla tutuklandı

Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde oturan ve daha önce görev yaptığı sağlık memurluğundan, dolandırıcılık iddiası üzerine hakkında açılan soruşturma üzerine ihraç edilen Dursun Özkan'ın yaptığı öne sürülen cinsel istismar, 5 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisinin kızı D.A.'nın okulda rehber öğretmenine yaşadıklarını anlatmasıyla ortaya çıktı. D.A.'nın, Dursun Özkan'ın kendisiyle 2 yıl boyunca cinsel ilişkiye girdiğini söylemesiyle rehber öğretmen olayı polise bildirdi. Soruşturma başlatan polis, Dursun Özkan'ı 2 hafta önce yakalayıp, gözaltına aldı. Dursun Özkan suçlamayı kabul etmedi.Kaynak: DHA
D.A.'nın ifadesinde, 2 yıl boyunca cinsel istismara uğradığını, daha sonra da yaşıtı olan komşusunun kızı M.S.'ye aynı şekilde cinsel istismarda bulunulduğunu söylediği belirtildi. İki kız öğrencinin ayrıca, Dursun Özkan'ın, kendileriyle birlikte olurken telefonla o anların görüntüsünü çektiğini de söylediği belirtildi. Dursun Özkan'ın M.S.'ye istismarda bulunurken D.A.'ya görüntü çektirdiği, D.A.'yla birlikte olurken de M.S.'ye görüntü çektirdiği de öne sürüldü.
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Dursun Özkan, çıkarıldığı mahkemece iki kız çocuğuna cinsel istismar suçundan tutuklandı.
Öte yandan Dursun Özkan'ın çektirdiğini söylediği o görüntülere telefonunda rastlanmadığı belirtildi.
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