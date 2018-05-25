İki kızını istismar eden baba tutuklandı!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, bir sitede kapıcılık yapan Ali İhsan Ç. (36), iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

İki kızını istismar eden baba tutuklandı!
25 Mayıs 2018 Cuma 10:31

Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'ndeki olay, iki hafta önce ortaya çıktı. Bir sitede kapıcılık yapan evli ve 3'ü kız 4 çocuk babası Ali İhsan Ç., çocuklarından 13 yaşındaki E.Ç., rehber öğretmene babasının kendisine ve ablası 12'nci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki E.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. E.Ç.'nin verdiği bilgiler üzerine rehber öğretmen, durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ali İhsan Ç.'yi çalıştığı sitede gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Müdürlüğü ekipleri pedagog eşliğinde iki kız kardeşin ifadesine başvurdu. Kardeşler, ifadelerinde babalarının yıllardır kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Çocukların ifadelerinin ardından geçen hafta pazartesi adliyeye sevk edilen Ali İhsan Ç., sulh ceza hakimliğince, çocuklarına cinsel istismarda bulunmak suçundan tutuklandı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edilen iki kardeş ise koruma altına aldı. Ailenin diğer diğer kızı E.Ç ve erkek çocuğu N.Ç., de anne N.Ç.'ye teslim edildi. Anne N.Ç.'nin kızı ve oğluyla şehir dışındaki ailesinin yanına yerleştiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #cinsel istismar
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