İki kurumun hisseleri daha Varlık Fonu'na devrediliyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Özelleştirme kapsam ve programında bulunan THY'nin yüzde 49.12 ve Türkiye Halkbankası'nın yüzde 51.1 oranındaki hisselerinin özelleştirme kapsam ve programından çıkartılarak gerekli izinlerin alınmasına müteakip Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 19 Ağustos 2016 tarihli Kanun uyarınca Türkiye Varlık Fonu'na devrine karar verilmiştir" denildi.
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