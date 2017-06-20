İki metrekarelik arsa yüzünden iki can gitti!

Olay, dün iftara yakın dakikalarda merkez Seyhan İlçesi Yenibey Mahallesi 18064 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ölmez, komşusu İslam Alçelik'in evinin 2 metrekarelik bahçe girişinin kendilerine ait olduğunu belirterek duvarı yıkmak istedi. Alçelik de arsanın kendine ait olduğunu ve yıllardır kullandığını iddia edince aralarında tartışma çıktı. Tartışmaya tarafların oğulları da karışınca kavga çıktı. Bıçak ve satırların çekildiği kavgada Mehmet Ölmez, oğlu Turgay Ölmez, komşuları İslam Alçelik ve oğlu Yusuf Alçelik'i bıçakladı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları darbelerle ağır yaralanan baba-oğul, çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Aşırı kan kaybeden baba-oğul doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı baba-oğul ise polis tarafından gözaltına alındı.
EVİ KUNDAKLADILAR
Polisin olay yerinde inceleme yapıp ayrılmasından sonra, Alçelik ailesinin yakınları katil zanlılarının evini kundakladı. İtfaiye tarafından söndürülen evin cinayet nedeniyle terk edildiği anlaşıldı.
Katil zanlılarının Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ederken, baba Mehmet Ölmez verdiği ilk ifadede bıçağı kendisinin kullandığını söyledi.