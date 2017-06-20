İki metrekarelik arsa yüzünden iki can gitti!

Adana'da 70 yaşındaki Mehmet Ölmez ile oğlu 35 yaşındaki Turgay Ölmez, komşuları 68 yaşındaki İslam Alçelik ve oğlu 15 yaşındaki Yusuf Alçelik'i bıçaklayarak öldürdü. Çifte cinayetle sonuçlanan komşu kavgasının iki ev arasındaki 2 metrekarelik arsa yüzünden yaşandığı ortaya çıktı

Olay, dün iftara yakın dakikalarda merkez Seyhan İlçesi Yenibey Mahallesi 18064 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ölmez, komşusu İslam Alçelik'in evinin 2 metrekarelik bahçe girişinin kendilerine ait olduğunu belirterek duvarı yıkmak istedi. Alçelik de arsanın kendine ait olduğunu ve yıllardır kullandığını iddia edince aralarında tartışma çıktı. Tartışmaya tarafların oğulları da karışınca kavga çıktı. Bıçak ve satırların çekildiği kavgada Mehmet Ölmez, oğlu Turgay Ölmez, komşuları İslam Alçelik ve oğlu Yusuf Alçelik'i bıçakladı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları darbelerle ağır yaralanan baba-oğul, çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Aşırı kan kaybeden baba-oğul doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı baba-oğul ise polis tarafından gözaltına alındı.



EVİ KUNDAKLADILAR