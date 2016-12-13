İki öğretmen, dünyayı bisikletle gezdikten sonra evlenecek

Tayvan'daki bir lisede öğretmen olarak çalışan Alman 31 yaşındaki Stephan Teusch ile matematik öğretmeni Tayvanlı 32 yaşındaki Yuily Hsiao, bisikletle çıktıkları 3 yıllık dünya turunu Almanya'da tamamlayıp evlenecek

Tayvan'daki bir lisede Almanca öğretmeni olarak çalışan Stephan Teusch ile aynı lisenin matematik öğretmeni Yuily Hsiao, okuldan 3 yıl izin alarak 8 Mart'ta Hong Kong'dan bisikletle yola çıktı. Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve İran'ı geçerek 17 Kasım'da Ağrı'nın Doğu Beyazıt İlçesi'nden Türkiye'ye giriş yapan sevgililer, bisikletle Trabzon ve Samsun'u geçti, ardından Kapadokya'ya ulaştı. Oradan Mersin'e, devamında ise sahil yolunu takip ederek Demre'ye gelen Teusch ve Hsiao, yaklaşık 12 bin kilometre yol yaptı.



'TOPLAM 40 BİN KİLOMETRE YAPACAĞIZ'



Stephan Teusch, "Günde ortalama 70- 80 kilometre yol yapıyoruz. Bu yılı ve gelecek yılı Avrupa'daki tüm ülkeleri gezerek geçireceğiz. 2018 yılında Kuzey Amerika'da ülkeleri gezeceğiz. Almanya'nın Trier kentindeki ailemizin yanında evleneceğiz. 3 yılda toplam 40 bin kilometre yol yapacağız. Amacımız farklı kültürleri, yaşamları ve ülkeleri tanımak. Geldiğimiz yerlerde önemli tarihi kentleri de geziyoruz. Gezi sonunda Tayvan'da mı, yoksa Almanya'da mı yaşamımızı sürdüreceğimize karar vereceğiz. Türkiye'de hiçbir sorunla karşılaşmadık. Sadece dostluk, yardımseverlik ve güleryüz gördük" dedi.



