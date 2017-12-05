İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi yakınlarında 2 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza Eskişehir- Afyonkarahisar karayolunun 75'inci kilometresindeki Karaören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Murat Suna yönetimindeki 26 DZ 786 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Rahmet Erdoğan'ın kullandığı 43 FS 445 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 26 DZ 786 plakalı otomobilin sürücüsü Murat Suna ile araçlarda bulunan Zeliha Adatepe ve Himmet Çalıkuşu yaşamlarını yitirdi. Ağır yaralanan Rahmet Erdoğan ve İkna Suna ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #eskişehir #kaza #ölüm
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