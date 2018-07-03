İki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 5 yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri alev alırken, kazada 5 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu İmranlı ilçesi girişinde meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimlikleri tespit edilemeyen 06 ERN 77 ve 34 BMV 30 plakalı otomobiller, kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası LPG takılı olduğu belirtilen 06 ERN 77 plakalı otomobil alev aldı. Kazada tam bir can pazarı yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, AFAD ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alınırken, itfaiye ekipleri de yanan otomobile müdahale ederek söndürdü.

YANAN OTOMOBİLDEN ÇIKAMADILAR

Sivas'ın İmranlı ilçesinde çarpmanın etkisiyle alev alan LPG'li otomobildeki 1'i çocuk, 4 kişinin araç içerisinde, 1 kişinin ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdiği belirtildi. Otomobilden çıkmayı başaramayan 4 kişinin cesetlerinin çıkarılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Ölen 5 kişinin kimlik tespit çalışmalarının da devam ettiği kaydedildi.

YARALI 5 KİŞİ HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Dİğer araçtan yaralı olarak çıkarılan aynı aileden Saliha, Hamza, Güldenaz ve Muhammed (12) ve Ebubekir Aydemir (8) ambulanslarla Sivas kent merkezindeki Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 5 kişinin kimlik tespiti yapıldı. Kazada ölenlerin aynı aileden Gökhan (30), babası Naim (64), annesi Şehriban (56), eşi Filiz (26) ve oğlu Kağan Özgel (4) olduğu saptandı. İtfaiyenin çalışmasıyla çıkarılan 4 ceset, diğer cesedin konulduğu İmranlı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazada ölen 5 kişilik Özgel ailesinin Gökhan Özgel yönetimindeki 06 ERN 77 plakalı otomobille Ankara'dan memleketleri Ardaha'a gittiği, Hamza Aydemir'in kullandığı diğer otomobilde seyahat edenlerin ise Iğdır'dan İstanbul'a gitmek için yola çıktıkları tespit edildi.