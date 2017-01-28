İki terörist bomba yüklü araçla yakalandı, her şeyi itiraf etti

Gaziantep'in Karkamış İlçesi'ne komşu Suriye'nin Cerablus kentinde, Türk askeri konvoyunu hedef alacağı belirtilen PKK/PYD'li 2 terörist, bomba yüklü otomobilde sağ yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerinden temizlenen Cerablus'a, Münbiç'ten geldiği belirtilen Muhammed Rahim yönetimindeki bir otomobil, askerler tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde araçta bomba olduğu belirlenince PKK/PYD'li olduğu saptanan sürücü Rahim ile yanında bulunan Hüseyin El Hamad isimli 2 terörist gözaltına alındı. Otomobildeki bilye ve çakıL taşları ile güçlendirilmiş el yapımı ve uzaktan kumandalı patlayıcılara imha edilmek üzere el konuldu.



Teröristler sorgularında eylem talimatını Münbiç'te PKK/PYD'den aldıklarını itiraf ettikleri belirtildi. Teröristler ifadelerinde, Cerablus'taki Türk askeri konvoya yönelik bombalı eylem yapmayı planladıklarını itiraf etti.





İTİRAF ETTİLER



Karkamış'ın karşısındaki Suriye'nin Cerablus kentinde, Türk askeri konvoyunu bomba yüklü araçla hedef almak isterken yakalanan terör örgütü PKK/PYD üyesi 2 teröristin ifadeleri ortaya çıktı. Aracı kullanan şoför ve bombayı patlatacak teröristlerin eylem talimatını Münbiç'te bulunan PKK/PYD unsurlarından aldıklarını itiraf etti.



Yakalanmaları ardından sorgulanan teröristlerden Hüseyin El Hamad, bomba yüklü aracın uzaktan kumanda cihazını Münbiç'ten aldığını belirterek, "Aracı gençler götürecekti. Benim görevim uzaktan kumandayı almaktı. Cerablus çevrelerinde Türk konvoyu dönerken patlatacaktık. Talimatı Fırat ve Dindar isimli PKK'lılardan aldım" dedi.



Muhammed el Hayyib isimli ikinci terörist ise, Münbiç'ten bomba yüklü aracı Cerablus'a getirmekle görevli olduğunu belirterek, "Aracı Türk konvoyunun geçtiği caddelerde uzaktan kumanda aracılığıyla patlatacaktık. Bana bu işin talimatını YPG ve PKK'dan 'Dindar' ve 'Fırat' isimli örgüt yöneticileri verdi" diye konuştu.