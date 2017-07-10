İki üniversiteye FETÖ operasyonu. Koray Çalışkan da gözaltında!

Boğaziçi Üniversitesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi çalışanlarına yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda 72 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında akademisyen Koray Çalışkan da var

Boğaziçi Üniversitesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi çalışanlarına yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda aralarında 20 profesörün de bulunduğu 72 kişi için gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Şaban Selim Şeker ile Koray Çalışkan da var. Boğaziçi Üniversitesi'nden biri profesör 8, Medeniyet Üniversitesinden ise 19'u Tıp Fakültesi profesörü olmak üzere 64 isim hakkında gözaltı kararı var. Şu ana kadar 47 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.



Boğaziçi ve İstanbul Medeniyet Üniversiteleri çalışanlarına düzenlenen FETÖ soruşturmasında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 72 kişiden 42'si gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonda Boğaziçi Üniversitesi'nden aralarında Koray Çalışkan'ın da bulunduğu biri profesör 8 kişi ile Medeniyet Üniversitesi'nde 19 tıp fakültesi profesörü olmak üzere 64 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Gözaltı kararı verilenlerin çoğunun Bylock kullanıcısı olduğu öne sürülürken şu ana kadar 42 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.



PROFESÖR ŞEKER İLE OKUR DA LİSTEDE



CHP'Lİ SALICI DUYURDU: ÇALIŞKAN GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimler arasında Boğaziçi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Şaban Selim Şeker de bulunuyor.Gözaltı listesinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Hamit Okur'un da bulunduğu iddia ediliyor.Gözaltı kararı verilen isimlerden 42’sinin aktif görevde olduğu öğrenilirken, 18'inin ihraç edildiği, 9 kişinin ise daha önce bulundukları görevlerden istifa eden kişiler olduğu kaydedildi.Gözaltına alınanlardan aralarında 16 profesör, 8 doçent, 6 yardımcı doçent, 6 araştırma görevlisi ile 3 idari personel Medeniyet Üniversitesi'nin, 1 profesör, 1 doçent, 1 öğretim görevlisi ve 5 idari personel de Boğaziçi Üniversitesinin kadrosunda yer alıyor.Soruşturma dosyası kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin halen cezaevinde tutuklu olduğu, 22 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.CHP milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, twitter hesabından Koray Çalışkan'ın gözaltına alındığını yazdı. Salıcı, şu mesajı paylaştı: "Koray Çalışkan az önce evinde gözaltına alındı. Gerekçe belli değil, ikameti belli bir akademisyen bir kez daha ifadeye davet edilemedi!"Koray Çalışkan 30 Haziran 1972 yılında İstanbul'da doğdu. 1991 yılında başladığı Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1995 yılında mezun oldu. 1995-1997 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 1997-1999 yılları arasında New York Üniversitesi'nde ABD Siyaset Bilimi dalında ikinci yüksek lisansını yaptı. Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doçent olarak görev yapıyor. Politik iktisat, siyasi parti organizasyonu ve Ortadoğu siyaseti üzerine araştırmalar yapan Çalışkan'ın doktora tezi Kuzey Amerika Ortadoğu Çalışmaları Birliği tarafından En İyi Sosyal Bilim Tezi seçildi. New York Üniversitesi'nden üstün başarıyla aldığı doktora derecesinden sonra yazdığı ve Princeton Üniversitesi Yayınları'nın bastığı, küresel emtia piyasaları üzerine olan bir kitabı bulunan Çalışkan, Boğaziçi Üniversitesi'nden Eğitimde Üstün Başarı ödülünü kazandı. Radikal ve BirGün gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Habertürk ve +1TV'de programlarda sundu. 'Yangın Var' filminin senaryo yazarlığını ve yapımcılığını yaptı.