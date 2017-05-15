İkinci şoförün öldüğü mola yerinde anlaşıldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tesiste mola veren otobüsün ikinci şoförü 44 yaşındaki Güven Arıcı, dinlendiği bölmede ölü bulundu

Bodrum'dan İstanbul'a seyahat eden bir otobüs firmasının 34 FS 5366 plakalı aracı, Çayırova ilçesindeki bir dinlenme tesisinde mola verdi.



Muavin aracın dinlenme bölümünde uyuyan ikinci şoför Güven Arıcı'yı (44) uyandırmak istedi.



CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

Arıcı'nın hareketsiz yattığını fark eden muavin, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Arıcı'nın cesedi, Gebze Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı.Otobüste inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.