İkiz bebekleriyle birlikte kazada öldüler

Burdur'un Gölhisar İlçesi'nde otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada 38 yaşındaki Süleyman Özgür Mut, eşi 37 yaşındaki Nurbanu Mut ile 1 yaşındaki ikiz bebekleri Elif ve Uras Mut yaşamını yitirdi.



Gölhisar Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde veteriner hekim olarak görev yapan Süleyman Özgür Mut'un kullandığı 32 FV 744 plakalı otomobil, gece yarısı Gölhisar yakınlarında kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu. Kazada Süleyman Özgür Mut ile aynı araçta bulunan Altınyayla İlçesi'ne bağlı Kızılyaka İlkokulu'nda sınıf öğretmeni eşi Nurbanu Mut, 1 yaşındaki ikiz bebekleri Elif ve Uras olay yerinde hayatını kaybetti.



Mut çiftinin memleketleri Isparta'nın Atabey İlçesi'nden Gölhisar'a döndükleri sırada kazanın meydana geldiği belirtildi. Ailenin cenazelerinin, işlemlerin ardından Atabey'de toprağa verileceği belirtildi.