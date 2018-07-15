İkiz kardeşler mutluluğa birlikte adım attı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğuştan bu yana birbirlerinden hiç ayrılmayan ikiz kardeşler Kenan ve Sinan Cinoğlu, düğünlerini de aynı anda yaparak birlikte mutluluğa adım attı

Ailesiyle çok küçük yaşlarda zorunlu olarak Bulgaristan'dan Türkiye'ye göçmek zorunda kalan ikiz kardeşler Kenan ve Sinan Cinoğlu, ilkokuldan başlayıp iş hayatına kadar birbirlerinden hiç kopmadı.

Yurtdışındaki üniversite eğitimini de bitirip yurda dönen ikiz kardeşler, babaları Nihat Cinoğlu'nun kurduğu fabrikanın başına geçti. Daha sonra evlenmeye karar veren ikiz kardeşler, düğünlerini de bir arada yapma kararı aldı.

Bunun için gelinlerin ailesinden onay alan ikiz kardeşlerden Sinan, Aylin Güler ile Kenan da Işıl Emir ile hayatını birleştirdi.

Arifiye ilçesindeki bir tesiste düzenlenen düğüne Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ailesi, sevenleri ve çok sayıda davetli katıldı.

İkiz kardeşlerin nikahı, Belediye Başkanı Karakullukçu tarafından kıyıldı. Karakullukçu, çiftlere mutluluklar dileyerek, nikah cüzdanlarını gelinlere verdi.

Baba Nihat Cinoğlu, düğünde yaptığı konuşmada, ikiz oğullarının düğününü aynı günde, aynı salonda yapma isteğini kabul eden gelinleri ve ailelerine teşekkür etti.

İkiz kardeşler Kenan ve Sinan Cinoğlu da bugüne kadar hiç ayrılmadıklarını belirterek, "Üniversite eğitimlerimizde hep birlikteydik. Her zaman birbirimize destek olduk. Evlenirken de düğünlerimizin aynı gecede, aynı salonda yapılmasını istiyorduk. Nişanlılarımız da aileleri de uygun görünce bu mutlu gecemizi hep birlikte yaşıyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan sevenlerimize teşekkür ediyoruz. Darısı sevenlerin başına." diye konuştu.