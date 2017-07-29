İkliminizi Dönüştüren Klima

Doğal yaşamın etkisi altında değişen, gelişen ve evrilen Dünya’da yaşanılan kötü etkiler bazen insanların Sosyal ve ekonomik yaşamlarını da olumsuz yönde etkilemektedir

Bu etken bazen temel ihtiyaç kaynaklarının tükenmesiyle ortaya çıkan bir değer olmak ile beraber, bazen de ikincil ya da üçüncül ihtiyaçların temel ihtiyaç noktasına kaymasıyla gerçekleşebiliyor. Örnek vermek gerekirse su insanlığın devamı için önemli bir etkendir ve bunun farklı bir alternatifi bulunmamaktadır. Su kaynaklarının tükenmesi ile beraber ihtiyacın farklı bir kaynağa kayması söz konusu değildir. Ancak iklimsel değişmenin ya da mevsimsel erozyonun insanlar üzerinde etkisi bundan biraz daha farklı gerçekleşmektedir. Mesela, klima iklimsel deformasyondan önce konfor olarak sayılırken, iklimsel değişiklik sonrası birincil olmasa bile ikincil temel ihtiyaç kategorisine girmektedir.

Bu anlamda toplumun sosyal ve ekonomik düzeyi de değişmektedir. Klima fiyatları,bu değişimden önce geri plandayken, ön plana çıkmaktadır. Lüks ya da konfor kategorisinden çıkıp ikincil ihtiyaç kategorisine giren klima fiyatları, mevsimsel değişiklikten kendisine düşen payı çıkarmıştır. Özellikle yaz aylarının vazgeçilmez ev aletlerinde birisi olan klimaların, toplumun düşük ya da fazla bütçeli tüm kesimleri tarafından talep görmektedir. Klima fiyatları,özellikle sıcak mevsimlerde oldukça arttığı gözlemlenmektedir. Sizlerin, bu doğrultuda bütün taleplerini karşılayabilecek olan Evidea; Hacim, tür, renk ve model bakımından istediğiniz klima çeşitlerini, istediğiniz klima fiyatları aralığında temin etmenizi sağlayacaktır.

Klima fiyatları denildiğinde akla ilk gelecek olan diğer bir mali gider ise alacağınız klimanın tükettiği enerji miktarı olmaktadır. Bu noktada Evidea klima fiyatları içerisinde istediğiniz fiyat ölçütünü bulmakla beraber, çoğu modellerinde en düşük enerji tüketimi bandına sahip olduğunu gösteren A plus ürünleri seçebilir ve kendinize daha ekonomik bir serinlik sunabilirsiniz.Klima fiyatları içerisinde dikkat etmeniz gereken en önemli özelliklerden bir tanesi yukarıda belirtildiği gibi A plus enerji tüketim bandına sahip olması ve bütün güvenlik kontrollerinin tamamından onaylı olması gerekmektedir. Bu özellikler bulunmayan klimaları satın aldığınız takdirde, ileriye yönelik klima kullanımlarınızda,hem mali açıdan hem de sağlığınız açısından ciddi tehditler oluşturabilmektedir.