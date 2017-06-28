İklimlendirme Sistemlerinde Öncü Firma

Yaşam alanlarını daha yaşanabilir hale getirebilmek için bünyemizde sunulan iklimlendirme sistemleri ile sizde hastane ve otelleri daha konforlu hale getirebilirsiniz.

Yaşam alanlarını daha yaşanabilir hale getirebilmek için bünyemizde sunulan iklimlendirme sistemleri ile sizde hastane ve otelleri daha konforlu hale getirebilirsiniz. Kurumsal hizmet anlayışı içerisinde sunduğumuz bu hizmetlerimiz uzman ekiplerimiz tarafından sunulmaktadır. Eğer sizde bu hizmetimizden yararlanmak isterseniz, öncelikle firmamız ile iletişime geçmeniz gerekiyor. Bunun için ya iletişim numaramızı kullanmanız ya da teklif talep formumuzu doldurarak proje incelemesi hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Formu doldurarak sizde sunmuş olduğumuz iklimlendirme projeleriniz için dilediğiniz tarihte gelecek olan mühendislerimizle değerlendirebilir ve bu değerlendirme sonrasında detaylı fiyat teklifi alabilirsiniz. İklimlendirme sistemleri her sektör içerisinde kullanılan ürün gruplar olarak ön planda yer alır.

Profesyonel Ürünler, Hızlı Montaj

Bünyemizde yer alan tüm ürün grupları garanti kapsamı içerisinde sunulur. Ayrıca uzman personel tarafından da hızlı bir şekilde montaj işlemi yapılmaktadır. Bulunduğunuz alanda taze havanın korunmasını ve ısı dengesini ayarlanmasını istiyorsanız ürün seçeneklerimizi tercih edebilirsiniz. Klima santrallerinin kurulması uzmanlık isteyen bir konudur. Bundan dolayı hizmet alacağınız firmanın bu konuda sunacağı hizmet içeriğini mutlaka kontrol etmelisiniz. Bu sayede sağlıklı bir sonuç elde edebilirsiniz. Firmamız iklimlendirme sistemleri konusunda ayrıntılı bir şekilde hizmet sunarak müşterilerine yardımcı olur. Gerekli donanım ve ekipman kurumsal alt yapı ile size sunulmaktadır. Bu sayede ayrıcalıklı olarak hizmet alabilirsiniz.

Bulunduğunuz Alanın Havasını Değiştirin

Ürünlerimiz her yerde aktif olarak kullanılabilen ürün gruplarıdır. Özellikle hastanelerde bu sistemlerin bulunması zorunlu bir süreçtir. Havalandırmanın sağlanabilmesi ve ısının korunabilmesi için bu sistemler gereklidir. Hastane klima santrali konusunda da çalışmalar yapan firmamız ilgili desteği kısa süre içerisinde sonuçlandırmaktadır. Sizde bu hizmetlerden yararlanarak destek alabilirsiniz. Bünyemizde çatı tipi aspiratörler de bulunmaktadır. Özel olarak tasarlanmış mekanların havalandırmasında bu sistemden yararlanabilirsiniz. Farklı devir aralıkları ile kolayca bir kullanım sağlayabilirsiniz. Kanal tipi aspiratörler ise tavan veya asma tavan içerisine kolay bir şekilde monte edilebilen ürünlerdir. Bulunduğunuz alanın yapısına göre bir havalandırma sistemi seçebilirsiniz. Bu konuda uzman personel size yardımcı olarak doğru havalandırma sisteminin seçilmesini ve kullanılmasını sağlar. Sadece hava temizlemesini istediğiniz ürünler de ise hücreli aspiratörleri tercih edebilirsiniz Herhangi bir ısıtma veya soğutma görevi yoktur. Sadece bulunan alanın havasını temizler.

Firmamız havuz nem alma santrali konusunda da müşterilerine kurumsal olarak yardımcı olmaktadır. İlgili alanın kontrol edilmesinden sonra ilgili ürünler hızlı ve güvenilir bir şekilde montaj edilir. Bu sayede güven içerisinde kullanım sağlayabilirsiniz. Sektör içerisinde yaptığımız başarılı çalışmalar ile den çok tercih edilen grup içerisinde yer alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizde bu hizmetlerden ayrıcalıklı olarak yararlanabilirsiniz. Firmamız fiyat politikası konusunda da kurumsal destek sunmaktadır. Aklınıza takılan her soru için kurumsal müşteri hizmetlerimizden profesyonel bir şekilde destek alabilirsiniz.