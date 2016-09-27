‘MÜDÜR MIRILDANDI’

DİYANET İŞLERİ: BÖYLE BİR HADİS YOK



CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker’in Meclis gündemine taşıdığı, Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram’ın, 2 Haziran 2014 tarihli “Bir kadın evinden süslenip çıkıp evine dönene kadar kaç erkeğin şehvetini tahrik etmişse o kadar erkekle zina yapmış gibidir”paylaşımı hakkında soru önergesi verdi.Bayram’ın zihniyetiyle Burdur’da Milli Eğitim’in yönetilemeyeceğini savunarak, görevden alınmasını savundu. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede Göker, özetle, “Mahmut Bayram ne zaman görevden alınacak ve hakkında soruşturma başlatılacaktır? Mahmut Bayram’ın bu sözleri ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçunu içermekte midir? Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Mahmut Bayram gibi düşünen insanların olup olmadığının araştırılması için Milli Eğitim Müfettişleri göreve çağırılacak mıdır?” sorularına yanıt istedi.Milli Eğitim Bakanlığı soru önergesiyle Meclis gündemine taşınan konuyla ilgili bir işlem yapılmadığını bildirdi.Kamuoyunda da tepki çeken Bayram’ın paylaşımına, bir tepki de Eğitim-Sen’den geldi: “İstanbul’da Abdullah Çakıroğlu’nun ‘şort giydiği’ bahanesiyle A.T.’ye fiziksel şiddette bulunması karşısında Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘Hoşuna gitmeyebilir, mırıldanırsın’ ifadesi yeni bir şiddet biçimini başlatmış oldu. Başbakan’ın mırıldanması toplu taşıma araçlarında ‘Şort giyen kadının başına neler geldi biliyorsun’ tehdidine dönüşürken Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram aynı mırıldanmayı sosyal medya hesabından yapıyor. Ensar Vakfı’ndaki çocuk istismarında sus pus olanlar, söz konusu kadın bedeni olunca mırıldanmak dahil her türlü müdahaleyi kendisine hak görüyor. Ancak bizler Eğitim Sen’li kadınlar olarak taciz ve tecavüzü normalleştiren, çocuk istismarını destekleyen çürümüş erkek egemen sisteme ve temsilcilerine karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Onların mırıldanmalarına inat kahkahalarımızı da özgürlük çığlığımızı da daha yüksek sesle haykırmaya devam edeceğiz.”Diyanet İşleri Başkanlığı kaynakları, geçtiğimiz yıllarda gerçek olmayan hadislerin ayıklamasının yapıldığını ve kitaplaştırıldığını belirterek, Bayram’ın paylaştığı gibi bir hadis olmadığını söylediler. (Hürriyet)