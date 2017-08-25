İlçe olmayı göbek atarak kutladılar

Kanun Hükmünde Kararname ile ilçe olan Aksaray'a bağlı Sultanhanı'nda, büyük sevinç yaşanıyor. Yüzlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla konvoy eşliğinde tur attı, yol ortasında durup oynadı, Sultanhanı Kervansarayı önünde kurbanlıklar kesilip, şükür namazı kıldı

Aksaray kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Konya yolu üzerindeki Sultanhanı Beldesi, Olağanüstü Hal kapsamında bugün yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile ilçe yapıldı. Yaklaşık 10500 nüfusa sahip Sultanhanı, adını aldığını Selçuklular döneminde yapılan ipek yolu üzerinde olması nedeniyle de tarihte önemli yer bulunan Sultanhanı Kervansarayı ile tanınıyor. Kervansaray nedeniyle de belde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı durumunda. Buna bağlı olarak antika halı tamiriyle ön plana çıkan Sultanhanı'nda 40 yakın dokuma halı tamir ve atölyesi bulunuyor. Yüzlerce kişi buradan geçimini sağlıyor. Sultahanı'nın ekonomisi turizm dışında tarım ve hayvancılığa bağlı. Tarımda yonca ve pancar üretimi ön sırada yer alırken, özel şirkete ait şeker fabrikası bulunuyor.



DOĞALGAZ DEPOLAMA TESİSİ



Sultanhanı'ın en büyük yatırımı ise Tuz Gölü’nün altına inşa edilen doğalgaz depolama tesisidir. Tesis geçen şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla açılı.



COŞKULU KUTLAMA



Kararın yayınlanmasının ardından Sultanhanı halkı adeta sokağa döküldü. Yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrağını alıp, araçlarla Konya- Aksaray karayolu üzerinde tur attı. Bazıları yol ortasında durup, oynadı. Ardından ilçe merkezine gelen kalabalık, Selçuklular döneminde yapılan ve ipek yolu üzerinde bulunması nedeniyle tarihte önemli bir yeri olan Sultanhanı Kervansarayı önünde toplandı. Vatandaşlar konvoya eşlik eden Belediye Başkanı Ak Partili Fahri Solak'ı, omuzlara alıp, sevinçleri paylaştı.



Sulltanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, Sultanhanı'nın ilçe olması nedeniyle mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:



''Sultanhanı, bilindiği gibi dünyanın ve Türkiye’nin en büyük kervansarayının olduğu bir yerdir. Sultanhanı, doğalgaz depolama tesisinin olduğu bir yerdir. Doğalgaz depolama tesisi, bilindiği gibi yaklaşık 5 milyar dolarlık bir proje ve hükümetimizin stratejik bir projesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla da bu proje genişletildi.''



Sultanhanı'nın ilçe olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı teşekkür eden Solak, ''Allah ondan razı olsun. Bütün Sultanhanlılar gerçekten 3 yıldan beri bunun mücadelesini veriyorduk. Sultanhanı halkı gerçekten yıllardır, yaklaşık 20 yıldır bu ilçelik özlemini çekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızdan gerçekten Allah razı olsun. Artvin’de Hopa’da, Kemalpaşa’da Cumhurbaşkanımızın aklına düşüren Allah’a kurban olayım. Gerçekten orada zikretti. Gerçekten çok güzel bir olay. Bütün Sultanhanı’na, bütün Aksarayımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Sultanhanı halkıda, ilçe oldukları için mutlu olduklarını dile getirdi. Sevincin ardından yüzlerce kişi bir cami imanının öncülüğünde Sultanhanı Kervansarayı önünde şükür namazı kıldı.