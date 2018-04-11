İleri teknoloji tente sistemleri ile yaşam alanlarınızı yenileyin

Byart Group, detaylı ve profesyonel çalışmalarının sonucunda Pergoline gölgelendirme sistemlerini ve Smartroof bioklimatik pergola sistemlerini üretti

Byart Group, detaylı ve profesyonel çalışmalarının sonucunda Pergoline gölgelendirme sistemlerini ve Smartroof bioklimatik pergola sistemlerini üretti. Byart Group'un tente sistemleri, motorlu yapısı sayesinde uzaktan kumanda ile kolaylıkla açılıp kapanabilen sisteme sahiptir. Hareketli ve katlanabilir alüminyum güneş kırıcı panelleri sayesinde dört mevsim hava koşullarına göre konfora uygun şekilde ayarlanır.

Katlamalı ve raylı özellikleriyle dört mevsimde kullanılmak istenilen alanı çevreler ve geniş açılımıyla yaşam alanları için pratik çözümler sunan Byart Group'un tente sistemleri alüminyumdur. Herhangi bir ekstra taşıyıcıya ihtiyaç duymadan, sert hava koşullarına karşı dayanıklıdır.

BYART GROUP'UN TENTE SİSTEMLERİ NERELERDE KULLANILIR?

En çok gördüğünüzü ve her gittiğiniz mekânda aradığınız tente sistemleri kafe, restoran, özel mülkler, çay bahçesi ve benzer işletmelerin dışarıda bulunan alanlarında kullanılır. Dört mevsim, gece ve gündüz kullanım için ideal olan Byart Group'un tente sistemleri sıcak havalarda tamamen veya yarı açılarak havadar bir alan elde ederken, kış şartlarında ise tamamen kapalı tutup bir sıcak bir ortam yaratılır.

Katlamalı ve raylı özellikleriyle dört mevsimde kullanılmak istenilen alanı çevreler. Dikmeli yapısı ve geniş açılımıyla iş yerleri için pratik çözümler sunan Gold Pergola Sistemleri alüminyumdur. Herhangi bir ekstra taşıyıcıya ihtiyaç duymadan, sert hava koşullarına dayanıklıdır. Gold otomatik cam sistemleri ile kapatılabildiğinden ihtiyaç hâlinde yeni bir yaşam alanı yaratılabilmektedir.