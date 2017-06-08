İlik nakli bekleyen küçük Ela için İnegöl de seferber oldu

BURSA’nın Orhangazi İlçesi'nde, lösemi teşhisi konulan 6 yaşındaki Ela Taşkın için yakınlarının başlattığı kök hücre ve kan bağışı kampanyasına İnegöl İlçesi'nde büyük ilgi gösterildi

Taşkın Ailesi'nin 6 yaşındaki kızları Ela Taşkın için 1 ay önce lösemi teşhisi konuldu. Ela Taşkın'ın yakınlarından alınan kan örneklerinde uygun donör bulunamadı. Kök hücre bankasında da uygun donör bulunamayınca Orhangazi'de yaşayan Ela Taşkın'ın yakınları, Türkiye genelinde kök hücre bağışı kampanyası başlattı. Orhangazi’nin ardından kampanya bu kez İnegöl’de Atatürk Anıtı önünde kurulan Kızılay çadırında devam ediyor. Kampanya 9 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek kampanyaya İnegöllü vatandaşlar da ilgi göstererek kan vermek için sıraya girdi.İnegöllülere teşekkür eden Ela’nın dayısı Müjdat Yılmaz, "Kampanya yeni başlamasına rağmen ilgi oldukça yoğun. İnegöl halkı duyarlı. Zaten yaptığımız çalışmada bu konuyla ilgili olumlu tepkiler aldık. Bu olay sadece Ela olayı değil, bir sürü Elalar var. Bir sürü insanımız bekliyor. Herkesi gönüllü donör olmaya çağırıyoruz. Ayrıca kan ihtiyacı da var. İnsanlarımızdan kan bağışında bulunmalarını da talep ediyoruz. Bu kampanyayla bir sürü insana ilik bulunduğunu duyduk. Bizim duyduğumuz 3 tane çocuğumuz kurtulmuş. Bu bizi çok mutlu etti" dedi.Ela’nın durumunun şuan gayet iyi olduğunu belirten Yılmaz, "Tedavisi devam ediyor. Uygun bir donör bulunduğu takdirde bir takım tahliller yapılacak. 1-2 haftalık süreçte ilik nakli yapılacak" diye konuştu.Kampanyayla ilgili bilgi veren Kızılay Güney Marmara Bölgesi Kan Merkezi Kök Hücre Bağışçısı Kazanım Uzmanı Doktor Ramazan Çiçek ise birçok lösemi ve kan hastasının kök hücreye ihtiyacı olduğunu bildirerek, şöyle devam etti:"Bizim bu çalışmamız sadece Ela için değil, Ela gibi bütün hastalar için yapılan bir çalışma. Bu havuzda biriken örnekler bütün hastalar için çalışılıyor. Şu an Ramazan ayı olması nedeniyle kan sayılarında azalma var. Biz istiyoruz ki gönüllülerimiz kan bağışıyla beraber kök hücre numunesi versinler. Kan bağışı yaparken, kök hücre bağışıyla ilgili de bir form veriyoruz. Eğer formu doldurmuşlarsa, kan bağışı torbasından bir tüp kök hücre numunesi alınmış oluyor."