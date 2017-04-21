İlkokul öğretmenine taciz suçlaması!

Karaman 'da bir öğretmen 5 kız öğrenciye taciz den tutuklandı.

Karaman'daki olay kent merkezinde bulunan bir ilkokulda meydana geldi. Alınan bilgiye göre bir kız öğrenci annesine sınıf öğretmenleri olan M.P.'nin kendisini öptüğünü ve başını, sırtını okşadığını söyledi. Durumdan şüphe duyan anne, sınıftaki diğer öğrencilerin anneleriyle görüştü. Bazı öğrencilerin de annelerine benzer durumu anlattığını öğrenen aileler, okular giderek durumdan şikayetçi oldu.Okul yöneticileri velilerin şikayeti üzerine harekete geçti. Rehber öğretmenler ve yöneticiler söz konusu çocuklarla konuştu. Daha sonra da öğretmen hakkında savcılığa şikayette bulundular.Soruşturma kapsamında öğretmen M.P., gözaltına alındı. İfadesinde tacizi kabul etmeyen öğretmen, öğrencilerine öğretmen şefkati ile yaklaştığını söyledi.Öte yandan tacize uğradığı belirtilen çocuklar ise psikolog eşliğinde ifade verdi.Olay sonrası öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.