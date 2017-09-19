İlkokul Türkçe kitabı hatalarla dolu!

İlkokul Türkçe 1 Ders Kitabı'nda, Uzay ünitesi başlığı altında birçok yanlış bilgi yer aldığı ortaya çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 21.06.2017 tarihinde eğitim aracı olarak kabul edilen ve 1 milyon 552 bin 751 adet basılan İlkokul Türkçe 1 Ders Kitabı'nın Uzay ünitesinde, birçok yanlışa imza atıldığı ortaya çıktı.



'Gökyüzündeki en parlak yıldızın Kutup Yıldızı olduğu', 'Güneş'in en büyük yıldız olduğu' gibi yanlış ifadelerin yer aldığı kitapta, Kuyruklu Yıldız ise şu ifadeyle tanımlandı: "Arkalarında ışıklı bir kuyruk bulunan yıldızlara Kuyruklu Yıldız denir."





Konuyu LinkedIn hesabından duyuran Halit Mirahmetoğlu isimli kullanıcı, kitabın kaynakçasının İsmail Hekimoğlu (2007) "Uzay" Gökyüzü ve Ötesi, Istanbul - Timaş yayınları olduğunu yazdı ve daha sonra yayınevinin kendisiyle iletişime geçtiğini belirterek, "İlerleyen sayfalarda doğru bilgi vermelerine rağmen, ilgili sayfalarda hata yaptıklarını, yeni baskılarda konunun düzeltileceğini, mevcut baskılarda da sticker ile çözüm getireceklerini belirttiler." dedi.





İlkokul kitabında yer alan yanlış bilgilerden dolayı utandığını ifade eden Mirahmetoğlu, "Bugün ben utandım, MEB için utandım, Talim Terbiye Kurulu için utandım, kaynakça için utandım, bu bilgilere maruz kalan çocuklarımız, geleceğimiz için utandım. Ben utandım utanmasına da utanması gerekenler utandı mı acaba? Hiç sanmıyorum... Gökyüzünüz açık olsun, bilimle kalın..." satırlarıyla paylaşımını sonlandırıyor.



NASA ÇALIŞANI YILDIZ'DAN DA TEPKİ



NASA'da astrofizikçi olarak çalışan Umut Yıldız ise durumu "Olamaz, MEB İlkokul 1 ders kitabı" sözleriyle eleştirdi.