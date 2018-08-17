İmamların toplantısında dehşet: 1 imam, 1 vaiz öldü, 4 imam yaralı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Kaymakamlık binasında imamların aylık olağan toplantısı sırasında ortalık karıştı. Olayda iki kişi ölürken, yaralananlar da oldu

İmamların toplantısında dehşet: 1 imam, 1 vaiz öldü, 4 imam yaralı
17 Ağustos 2018 Cuma 15:52

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Kaymakamlık binasında imamların aylık olağan toplantısının sürdüğü sırada toplantı salonuna dalan Müftülük personeli Fatih A., elindeki tabancayla dehşet saçtı. Rastgele salondakilerde ateş açan kişinin kurşunlarına hedef olan imamlardan Rasim Kılıç ve vaiz Ersin Kağan öldü, 4 imam da yaralandı. Yaralı imamlar hastaneye kaldırılırken, saldırgan Fatih A. kaçtı. Polis, kaçan saldırganı arıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #erzincan #müftü #müftülük kavga #imam
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