İnanılmaz görüntüler. Yoğun bakımda halay çekip, göbek attılar

Antalya 'da bulunan bir özel hastane nin yoğun bakımında göbek atan hemşire ve hasta bakıcıların görüntüleri şok etkisi yarattı

Antalya'da çok ilginç görüntüler geldi. Alınan bilgiye göre 4 sene önce olduğu belirtilen görüntülerde, hasta bakıcılar ve hemşilere yoğun bakım ünitesinde halay çekiyor ve de göbek atıyor.Hastanenin eski bir çalışanı tarafından yayınlanan görüntüler 23 Aralık 2013 tarihinde çekildi. Görüntülerde üzerinde ameliyat önlüğü bulunan hasta bakıcılar halay çekiyor, göbek atıyor. Görüntülerde çalışanların kendi aralarında "Yerinde durmuyor ki, salla", "Bakım mı yapıyor, oyun mu oynuyor belli değil", "Yavaş yavaş, kamera bozuluyor, hızlı gitme", "Sen oynamasını bir öğren" şeklinde konuştukları da görüntülere yansıyor.Yayınlanan ikinci görüntülerde de yoğun bakım ünitesine yiyecek sokulduğu görülüyor. Masada oturan bir kişi kamera kendisine döndüğünde kahkaha atıyor. Göbek atan bir çalışan da bir taraftan kahkaha atarken, diğer yandan da hastaya müdahale etmeye çalışıyor.Konuyla ilgili açıklama yapan hastane sahibi, olayın yaşandığı tarihten kısa süre sonra görüntülerin kendisine ulaştığını söyledi. Hastane sahibi Hüseyin Sarı, bu kişilerin işlerine hemen son verdiğini de anlattı. Sarı, bu tarz görüntülere asla taviz vermeyeceklerini de açıkladı.