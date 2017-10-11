İnanılmaz kaza! TIR eve böyle çarptı!

Kocaeli'nde inanılmaz bir kaza meydana geldi. Bir işyerinin korkuluklarına çarpan TIR, apartman dairesine girerek durabildi

Kaza Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde meydana geldi. 38 yaşındaki Adem Özdoğan'ın kullandığı TIR, bilinmeyen bir nedenle D130 Karayolu Ereğli Mahallesi Kumyalı Caddesi'nde kontrolden çıktı.



TIR önce akaryakıt istasyonuna ait olan demirleri aştı sonra da 5 katlı binanın 3. katının salonu ve de yatak odasının bulunduğu bölüme girdi.





Gürültüyü duyanlar ise gördükleri manzaraya inanamadı. Olay yerine hemen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı.



İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu TIR'ın şoförü Özdoğan araçtan çıkartıldı. Ancak Özdoğan'ın araç ile evin arasına sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi.





Kazada evde bulunanlarda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, Özdoğan'ın yakınları ise olay yerine gelince sinir krizi geçirdi.