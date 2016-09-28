Haber Kaynağı: DHA

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, Çam Sokak üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana gelen olay şöyle gelişti. Çok sayıda tekstil firmasının bulunduğu sokakta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kaldırım bir anda çöktü. Bu sırada kaldırımda park halindeki 5 araç oluşan çukura düştü. Araçların birinin içinde olduğu tahmin edilen bir kişi ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk gelen yaklaşık 100 metre mesafedeki Merter itfaiye grubuna bağlı ekipler, yaralı şahsı ambulansla hastaneye sevk etti. Başka bir çökme ihtimali üzerine polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çukura düşen araçlar çekici yardımıyla çıkarıldı. Araçlarda maddi hasar meydana geldiği gözlendi.Panik yaşadıklarını belirten çevre esnafından bazıları, çöken yerde belediye ekiplerinin 20 gün önce kanalizasyon çalışması yaptıklarını söylediler.