28 Eylül 2016 Çarşamba
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    • İnanılmaz olay! Yol çöktü araçlar bu hale geldi

    Merter’de, kaldırımın çökmesi sonucu bir kişi hafif yaralanırken, park halindeki 5 araç oluşan çukura düştü. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken, 5 araç çekiciler tarafından çukurdan çıkarıldı. Çevre esnafı çöken yerde belediye ekipleri, 20 gün önce kanalizasyon çalışması yapıldığını söyledi

    28 Eylül 2016 Çarşamba 15:28
    İnanılmaz olay! Yol çöktü araçlar bu hale geldi
    Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, Çam Sokak üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana gelen olay şöyle gelişti. Çok sayıda tekstil firmasının bulunduğu sokakta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kaldırım bir anda çöktü. Bu sırada kaldırımda park halindeki 5 araç oluşan çukura düştü. Araçların birinin içinde olduğu tahmin edilen bir kişi ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk gelen yaklaşık 100 metre mesafedeki Merter itfaiye grubuna bağlı ekipler, yaralı şahsı ambulansla hastaneye sevk etti. Başka bir çökme ihtimali üzerine polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çukura düşen araçlar çekici yardımıyla çıkarıldı. Araçlarda maddi hasar meydana geldiği gözlendi.

    Panik yaşadıklarını belirten çevre esnafından bazıları, çöken yerde belediye ekiplerinin 20 gün önce kanalizasyon çalışması yaptıklarını söylediler.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Merter, Yol çökme, Istanbul Yol çökme

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