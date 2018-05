İnce: Filistin konusunda Cumhurbaşkanı'nın yanındayım

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Filistin konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu belirterek, ''Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetine ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum; Mavi Marmara'da olduğu gibi 'Giderken bana mı sordun' demeyeceksen, 'İsrail'e ihtiyacımız var' demeyeceksen, sonuna kadar yanındayım. Dik dur. Bu konuyu önümüzdeki seçimin malzemeyi yapma, istismar etme. Bu insanlık ayıbına 81 milyon birlikte karşı duralım. Şov yapmayalım, gereğini yapalım'' dedi

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla meydanı dolduran halka seslendi. Başına köşeli kasket takarak çıkan İnce, konuşmasının başında alanda bulunan kalabalığı İsrail'in Filistin'e yönelik düzenlediği saldırıda şehit olan sivil halk için 1 dakika saygı duruşuna, ardından da dua etmeye davet etti.

'ABD VE İSRAİL MÜSLÜMANLARA ZULMEDİYOR'

Filistin'de insanlık dramının yaşandığını ifade eden İnce, şöyle konuştu:

''ABD ve İsrail, Müslümanlara zulmediyor. Ortadoğu'ya kalıcı bir barış yerine, kalıcı bir husumete dönüşüyor. Türkiye bu duruma seyirci kalamaz, kalmamalıdır. Ben Cumhurbaşkanı adayı olarak görev başındaki Sayın Cumhurbaşkanı'na bu konuda her türlü yardıma hazır olduğumu bildiriyorum. Geçmişte Sayın Erdoğan ve Ak Parti'nin yanlış İsrail politikalarını ve yanlış Ortadoğu politikalarını bir tarafa bırakıyorum. Bunu şimdi konuşmanın bir anlamı yoktur. ''

'DİK DUR, BİZ BURADAYIZ'

Böyle bir ortamda Türkiye'nin tek ses olması gerektiğini ifade eden İnce,'' 81 milyon hep birlikte olmalıdır. Uluslararası vicdana aykırı ve provokatif eylemi hep birlikte kınamalıyız. ABD ve İsrail yalnız kalmaya mahkum olmalıdır. ABD dünkü katliama yardım ve yataklık etmiştir. Bu ateş herkesi yakacaktır. Bu nedenle tüm insanlık ayağa kalkmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetine ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, Mavi Marmara'da olduğu gibi 'Giderken bana mı sordun demeyeceksen. İsrail'e ihtiyacımız var demeyeceksen, sonuna kadar yanındayım. Dik dur, biz buradayız, ben buradayım. Bu konuyu önümüzdeki seçimin malzemeyi yapma, istismar etme. Bu insanlık ayıbına 81 milyon birlikte karşı duralım. Şov yapmayalım 81 milyon gereğini yapalım ''diye konuştu.

KALİTE VE GİRİŞİMCİLİK

Konuşmasına yapacakları vaatlerine anlatarak devam eden İnce, şunları söyledi:

''Bu süreçte benden en fazla duyacağınız sözcük 'kalite' olacak. Yol yapıyorlar, yollar çöküyor. Hastane yapıyorlar, hemşire yok. Köprü yapıyorlar, köprüden geçmeden para ödüyoruz. Okul yapıyorlar öğretmen yok. Bir iş yapıyorlar ama ortada kalite yok. İkinci duyacağınız kelime 'girişimcilik' olacak. Bu milletin ve bu zeki evlatların girişimcilik ruhuna inanıyorum. Ar-Ge'ye önem vereceğiz. Patent alacağız, özgür insan olacağız. Araba ve televizyon üretiyoruz ama boşuna üretiyoruz. Fason çalışıyoruz. Çünkü patent bize ait değil. Bir otomobilden kazandığımız para 100 euro, bir televizyondan 10 euro kazanıyoruz. Türkiye televizyon üretiyor bir televizyondan 10 euro, bir otomobilinden 100 euro kazanıyor. Neden? Otomobilin markası sana ait değil, tasarımı sana ait değil, teknolojisi sana ait değil. Sen fason çalışıyorsun. Dünyada 100 marka arasında bir tane Türk markası yok. Ben bu ülkenin gençlerine tasarımı, teknolojiyi öğretmek istiyorum. Patent almalarını ve ülkemi ayağa kaldırmalarını istiyorum. Bu nasıl olacak? Bir genç özgür ortamda tasarım olur. Özgür bireyler teknolojiyi geliştirebilir. Sen daha Wikipedia'yı bile gençlere açmıyorsun. Sözlüğü bile kapatıyorsun. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı'nda her şey serbest olacak. Cumhurbaşkanı'nı eleştirmek bile serbest olacak.''

İnce, e- biletin Cumhurbaşkanı'nın stadyuma geldiğinde protesto edenlerin hemen tespit edilebilmesi için çıkartıldığını savunarak, cumhurbaşkanlığı döneminde bu uygulamayı kaldırılacağını söyledi.

Polis memurlarına da seslenen İnce, cumhurbaşkanı olduğunda polis memurlarına mesai ücreti ve sendikalı olma hakkının verileceğini ifade etti.

'0-18 YAŞ SAĞLIK ÜCRETSİZ OLACAK'

İnce, '0-18' yaş arası çocukların hastanelerdeki tedavilerden ücret alınmayacağını belirterek, ''0-18 yaşına kadar bütün herkes nüfus cüzdanıyla hastaneye gidecek. Devlet yapacak işini. '0' yaştan 18 yaşına kadar sağlık ücretsiz olacak'' dedi.

İnce, toplumun yüzde 50'sinin kadın olduğunu; ama iş gücündeki kadın çalışma oranının yüzde 32 olduğunu ve bunu yüzde 50'ye çıkaracaklarını söyledi.

SURİYELİYE 40 MİLYAR DOLAR PARA HARCADILAR

Yapacakları vaatlerin kaynağını da açıklayan İnce, ''Parayı nerden bulacaksın diyor. 4 milyon Suriyeliye 40 milyar dolar para harcadılar. Bu 40 milyar dolar ne kadar para biliyor musunuz ? TOKİ konut yapsaydı 2 milyon konut yapardı. Sen Suriyelilere 40 milyar parayı nasıl bulduysan bende bu ülkenin kadınlarına, gençlerine, çiftçilerine o parayı bulacağım'' dedi.

SARAY İLE 100 BİN KONUT YAPARDIK

İnce, Cumhurbaşkanlığı külliyesine de değinerek, ''Bir saray var saray. Saray ne kadar biliyor musunuz? Tam 2 milyar dolar. O sarayla konut yapsaydık 100 bin konut yapardık. 4 kişi yaşasa bir konutta, 400 bin kişinin yaşadığı koca bir şehir olurdu. Saraya 2 milyar dolar parayı buluyorsun, Suriyelilere 40 milyar doları buluyorsun çiftçiye, emekliye geldiğinde parayı bulamıyorsun'' dedi.

HER EVE BİR BAĞIŞ

İnce, ''Her aileye bir ev, her eve de bir bağış, dediğimde bol keseden atıyorsun diyor. Sen Suriyelilere 2 milyon konut yapacak kadar para harcamışsın da ben niye her eve bir bağış vermeyeyim ? Nasıl yapmayayım bunu, bal gibi de yapılır'' diye konuştu.

İnce, mitingin ardından Niğde'ye hareket etti.