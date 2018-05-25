İnce ile tokalaşan SoloTürk'ün gösterileri iptal!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin tokalaştığı 'SoloTürk' pilotlarının yapacağı gösteriler iptal edildi

İnce ile tokalaşan SoloTürk'ün gösterileri iptal!
25 Mayıs 2018 Cuma 11:32

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Alaattin Duran'ın CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile görüşme yaptığı için görevden alınmasının ardından 'SoloTürk' pilotlarının gösterilerinin de iptal edildiği ortaya çıktı.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş , Muharrem İnce ve ekibinin tokalaştığı 'SoloTürk ' ekibinde yer alan pilotların uçuşlarının iptal edildiğini belirtti.

Yarkadaş sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AKP, sadece Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Sn. Duran'ı değil, 19 Mayıs günü İnce'yle birlikte Samsun Havalimanı'nda gösteri uçuşundan dönerken karşılaştığımız Türk Yıldızları'nı da cezalandırdı. Pilotların yapacağı diğer gösteri uçuşları da iptal edildi. İşte bunun adı korkudur."

Etiketler; #chp #muharrem ince #solo türk
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