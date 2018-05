İnce'nin kitabından bahsettiği isim kendisini yalanladı ama...

Muharrem İnce'nin Erdoğan-Gülen görüşmesi konusunda kitabını referans gösterdiği Nasuhi Güngör yazdıkları için 'dedikodu ve mesnetsiz iddia' diyerek kendisini yalanladı. Ancak Göngör'ün karşına bu kez de 2011, 2012 ve 2013'te attığı 3 farklı tweet çıktı. Farklı tarihlerde attığı tweetlerde "Hayatım boyunca yazdığım her satırın arkasında durdum. Yenilikçi Hareket kitabında ve geçmişte yazdığım her şeyin arkasındayım" diyen Güngör'ün bu tweetleri sosyal medyada yeniden gündem oldu

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ‘Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partiyi kurmadan önce Fethullah Gülen’le görüştü” sözlerinin yankısı sürüyor. İnce’nin bu sözleri üzerine tazminat davası açan ve ‘ispatlamazsan namertsin’ diyen Erdoğan’na yanıt Kırşehir mitinginde geldi.

İnce, Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen TRT eski Haber Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör’ün kaleme aldığı “Yenilikçi Hareket” isimli kitapta yer alan; 2000 yılında Erdoğan ile Fethullah Gülen’in görüştüğünün detaylarının yer aldığı bölümü okudu. Göngör, kitabında ”Erdoğan 2000 yılı mayıs ayında ABD’ye yaptığı gezide uzun süre orada yaşayan Fethullah Gülen ile de bir araya geldi. Erdoğan Gülen görüşmesi muhtevasından çok uzun yıllardır birbirine hayli mesafeli olan iki farklı ekolün bir araya gelmesi açısından hayli dikkat çekiciydi” satırlarını kaleme aldı.

“YAZDIKLARIM MESNETSİZ İDDİALAR”

Büyük yankı uyandıran bu sözlerin ardından İnce’ye ilk yanıt kitabın yazarı Nasuhi Güngör’den geldi. Kendi kendini yalanlayan yazar Güngör açıklamasında şunları kaydetti “Sözkonusu kitap yaklaşık 20 yıl önce yayınlandı. O dönem AK Parti’nin kuruluş sürecine dair bazı iddiaları içeriyordu. Kitapta geçen ‘Tayyip Erdoğan-Fethullah Gülen görüşmesi’yle ilgili iddialar, ne yazık ki somut herhangi bir bilgiye ve belgeye değil, tamamen o dönemdeki bazı dedikodulara dayanmaktadır. Zaten kitapta da buna dair hiçbir bilgi ya da belgeye atıf yoktur. Üzülerek ifade edeyim ki, bizzat kendi yazdığım bu iddiaların kamuoyuna bilgi ya da belge gibi sunulacak hiçbir yanı yok. Ne gazeteciliğim, ne de bugüne kadar yaptığım herhangi bir görev bu kitaptaki söz konusu iddiaları doğru kılmaz. Ayrıca sözkonusu iddiaya Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından en net ve açık biçimde cevap verilmiştir. Buna rağmen herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmayan bu sözlerin, yıllar sonra bir delilmiş gibi sunulmasının takdirini kamuoyuna bırakıyorum. Nerede ve hangi konumda olursam olayım, benim yıllar önce yazdığım mesnetsiz bir iddianın FETÖ’yle mücadeleye ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki tavizsiz duruşuna en küçük bir zarar getirmesine asla razı olamam. Sayın Cumhurbaşkanımızın FETÖ ve benzeri uluslararası şebekelerle mücadelesine gölge düşürmeyi hedefleyen hiçbir sözün ve iddianın, 20 yıl önce de olsa, altında imzam bile bulunsa savunulacak bir yanı olamaz”

BU TWEETLERE NE DİYECEK?

Kitabında yazdıklarını ‘mesnetsiz iddia’ olarak niteleyen Göngür’ün karşısına bu kez de sosyal medya geçmişi çıktı. Göngür, 2013 yılında attığı ve kitabına yönelik eleştirilere verdiği yanıtlarda ‘kitabımda yazdığım her satırın sonuna kadar arkasındayım’ dedi. Güngör, bu sözleri 2011, 2012 ve 2013’te attığı 3 farklı tweette de tekrar etti. Güngör, kitaba yönelik eleştirilerle ilgili 25 Ağustor 2011 tarihinde attığı ilk tweette “Arkadaşlar kimse kimseyi okumak beğenmek zorunda değil. Ben ne yazdıysam arkasındayım. Birbirimize saygı duyalım yeter” ifadelerine yer verdi. Güngör, 23 Ocak 2012 tarihinde attığı tweetinde “Bunların hepsi olacak endişe etmeyin. Yenilikçi Hareket kitabında ve geçmişte yazdığım her şeyin arkasındayım.” dedi. Göngör, 13 temmuz 2013 tarihinde attığı tweette ise kendisini eleştiren bir takipçisine “Hayatım boyunca yazdığım her satırın arkasında durdum. Bunlar üzerinden konuşmak yakışık alıyor mu sence?” diye yanıt veriyor.