İnce'nin ziyareti sonrası dekan görevden alındı!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ziyaret ettiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, YÖK'ün talimatıyla rektörlük tarafından görevden alındı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, YÖK'ün talimatıyla Rektörlük tarafından görevden aldı. Haberi CHP milletvekili Ali Şeker sosyal medya hesabından duyurdu. Şeker, “Dekan’ın bugün Muharrem İnce’yi okula soktuğu için YÖK’ün talimatı ile Rektörlük tarafından görevden alındığını” söyledi.

MUHARREM İNCE’DEN SERT TEPKİ

Konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Muharrem İnce, “İstanbul Üniversitesi’ni bölen iktidar, bugünkü destek ziyaretimizden sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı’nı görevden aldı. İşte bu yüzden adayım! Ülkenin seçkin beyinlerinin kaderi, bir kişinin iki dudağı arasında olmasın diye!” ifadelerini kullandı.