İnegöl’de serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki iki öğrenci boğuldu

BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde serinlemek için Boğazköy barajı bitişiğindeki gölete giren 3 öğrenciden 15 yaşındaki Bünyamin Güzeltaş ile aynı yaştaki arkadaşı Metin Şener boğuldu

İnegöl’de serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki iki öğrenci boğuldu
Huzur Mahallesi’nde oturan Abdülhamithan ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Bünyamin Güzeltaş ile Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampusu Mesleki ve Teknik Lisesi birinci Sınıf öğrencisi Metin Şener ve arkadaşları Yusuf Kolkonca, bugün okula yerine yüzmek için evlerinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Boğazköy Barajı’na gitti. Yaya olarak baraja ulaşan gençlerden Bünyamin Güzeltaş  ve  Metin Şen, kıyafetlerini çıkararak, baraj gölünün hemen yanında iş makinaları tarafından alınan topraklar nedeniyle yağışlarla oluşan gölete girmek istedi.   

Yüzme bilmedikleri için gölete girdikten bir süre sonra çırpınmaya başlayan arkadaşlarını gören Yusuf Koldanca, kıyafetlerini çıkarıp arkadaşlarını kurtarmak için gölete atladı.

Yüzme bilmeyen Yusuf Koldanca, boğulacağını anlayınca sudan zorlukla çıkarak, cep telefonuyla itfaiye ve 112 Acil Servisi aradı.  Olay yerine gelen ekipler de Bursa Emniyet Müdürlüğü sualtı polisinden yardım istediler. Sualtı polislerinin yaptığı çalışma sonucu iki gencin cansız bedenleri sudan çıkarıldı.  İki gencin cansın bedenlerini gören arkadaşı Yusuf Koldanca, “Abi bir müdahale edin belki yaşıyorlardır” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Oruçlu oldukları öğrenilen iki gencin cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılarak olayla ilgili soruşturmaya başlandı.


 

Kaynak: DHA
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