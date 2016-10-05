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    • İngiliz kızı tacizle suçlanan Türk polis konuştu

    İngiltere’de yaşayan 19 yaşındaki Abby Bray'ı, Facebook'tan taciz ettiği ve çıplak fotoğraflarını gönderdiği iddia edilen ve dün açığa alınan Bursa'da görev yapan polis memuru Servet T. hakkında savcılık da soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri soruşturma sonucuna göre, Servet T.'nin meslekten ihraç edilmesinin de gündeme gelebileceğini söyledi

    05 Ekim 2016 Çarşamba 13:56
    İngiliz kızı tacizle suçlanan Türk polis konuştu
    İngiltere'de yaşayan Abby Bray, Facebook'ta polis memuru olduğu iddia edilen Servet T. tarafından tacize uğradığını öne sürdü. Kişisel Facebook hesabından olayı anlatan Abby, tüm konuşmaların ekran görüntülerini de paylaştı. Mesajlaşmalara göre, 19 yaşında olan Abby, '16 yaşındayım' demesine rağmen Servet T. ısrarlı tacizlerini sürdürdü. Çıplak fotoğraflarını gönderen Servet T. evlenmek için Abby Bray'i Türkiye'ye davet etti. Servet T., yazışmalarda, Abby'ye bakire olup olmadığını da sordu. Facebook'ta "İnsanların bu tip sapıklara dikkat etmesi için paylaşıyorum" diyen Abby, başka genç kızların da bu sapıklığa maruz kalmaması için sosyal medya kullanıcılarından Servet T.'yi şikayet etmelerini istedi. Abby yazısını "Başka sapıklar da bana yazmayı denemekte kendilerini özgür hissedebilirler, onları da ifşa edip teker teker rapor edeceğim" şeklinde bittirdi.

    Kısa sürede yüzlerce kez paylaşılan yazı, sosyal medyada da gündem oluşturdu.

    Servet T. binlerce tepki yağınca sosyal medya hesaplarını kapattı. Sosyal medya hesaplarından birçok kişi, Bursa Valiliği ve Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün hesaplarını etiketleyerek, şikayet çağrısında bulundu.

    Bunun üzerine hareket geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü, kadrosu Çarşı Polis Merkezi’nde olan ve Muradiye Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 5 yıldır görev yapan Servet T.’yi dün sabah açığa aldı.

    Açığa alınan Servet T. hakkında, Bursa Emniyet Müdürlüğü, Valilikten alınan onay ile savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bekar olduğu öğrenilen Servet T.'nin bu sabah Çocuk Şubesi'ne giderek burada, 'küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar' suçundan ifade verdi. Servet T.'nin ifadesinde, sosyal medyada ilk arkadaşlık teklifinin İngiliz genç kızdan geldiğini öne sürerek, "Yazışmalar doğru. Ben hiç evlenmedim. Yazıştığım kızın yaşının 20 olduğunu biliyordum. İngilizce yazdıklarını bilgisayardan çeviri programı ile cevap verdim" dedi.

    Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de soruşturma sonucuna göre Servet T.'nin meslekten ihraç edilmesinin de gündeme geleceğini belirtti.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Ingiliz Kız, Ingiliz Kız Taciz, Polis Taciz

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