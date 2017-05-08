İngilizce Öğrenme Cambly Group ile Çok Kolay

Anadili İngilizce olan öğretmenlerle görüntülü sohbet üzerinden İngilizce pratik yaptıran ingilizce öğrenme uygulaması Cambly , Cambly Group ürünüyle, öğretmenlere 2 veya 3 öğrencinin aynı anda bağlanmasını sağlayarak aynı kalitede eğitimi daha uygun fiyatlarda sunuyor.

San Francisco merkezli İngilizce öğrenme uygulaması Cambly bugün tanıttığı Cambly Group ürünüyle, ana dili İngilizce olan öğretmenlere artık 2 veya 3 kişinin aynı anda bağlanıp eğitim alabileceğini duyurdu. Cambly Group bu şekilde daha uygun bir fiyatla daha fazla öğrenciye ulaşabilecek.

2014 yılından beri Türkiye’de operasyonlarını sürdürmekte olan Cambly, öğrencilerin aynı kalitede, native öğretmenlerden alacakları eğitimi daha uygun fiyata sunmayı amaçlıyor. Normal abonelik planlarına göre %40 daha uygun olacak Cambly Group paketleri aylık 35 TL’den başlıyor.

Cambly’nin Türkiye faaliyetlerinden sorumlu Emre Şimdi ’’Cambly Group, tamamen öğrencilerimizin istekleri doğrultusunda oluşturuldu. Özellikle son zamanlarda yaşanan TL değer kaybından sonra, bazı öğrencilerimizden Cambly’yi çok yararlı bulduklarını ama bütçelerinin yeterli olmadığı yorumunu alıyorduk. Biz de aynı kalitede eğitimi, yine ana dili İngilizce olan öğretmenlerle konuşarak, daha uygun fiyata nasıl sunabiliriz diye düşündük ve Cambly Group’u geliştirdik. Bu şekilde kullanıcılarımız isterlerse native öğretmenlerimize bir kişi değil, 2 veya 3 kişi bağlanarak masrafı paylaşabilecekler.’’ diye açıklamada bulundu.

Cambly CEO’su Sameer Shariff ise ‘’Cambly Group, şirket vizyonumuza bizi bir adım daha yaklaştıracak. Kaliteli İngilizce eğitiminin tüm dünyaya ulaşmasını, bunun önündeki engelleri kaldırmayı amaçlıyoruz’’ diye ekledi.

Cambly Group’u kullanmak için önceden rezervasyon yaptırmak veya birden fazla kişi aynı anda üye olmak gerekmiyor. ‘’İngilizce Pratik Yapın’’ butonuna tıklandığında anında bir öğretmene bağlanılıyor. Bu seansa dünyanın herhangi bir yerinden 2 farklı öğrenci daha katılabiliyor. Öğretmen olabildiğince eşit zamanlarda öğrencilere konuşma hakkı tanıyor ve dersin gidişatını kendisi yönetiyor. Ders bittikten sonra da öğretmenin yaptığı düzeltmeler ve öneriler bir rapor halinde öğrencilere yollanıyor.

Cambly Group’un, Cambly’nin ana ürününe paralel olarak amacı, farklı İngilizce ihtiyacı olan ve farklı bütçelere sahip öğrencilerin İngilizce’lerini geliştirmelerini, özellikle konuşma becerilerini bir üst seviyeye taşımalarını sağlamak. Şuan TOEFL veya IELTS sınavlarına çalışanlar, iş görüşmelerine hazırlananlar veya genel olarak İngilizce’sini geliştirmek isteyen pek çok öğrenci Cambly’yi kullanıyor.

Cambly Hakkında

Cambly 2012 yılında Kevin Law ve Sameer Shariff adlı iki Google mühendisi tarafından kurulan, İngilizce öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmayı amaçlayan bir uygulama. Cambly ile öğretmenlere rezervasyon yaptırmadan, anında bağlanabiliyor, görüntülü konuşma gerçekleştirebiliyorsun. IOS, Android ve Web uygulaması bulunan Cambly’nin Türkiye dahil 190 ülkeden kullanıcıları bulunmakta.

Site Adresi: www.cambly.com