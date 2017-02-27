İngilizce öğretmeni, evinde bıçaklanarak öldürüldü

Balıkesir 'in Edremit ilçesindeki evinde bıçaklanarak öldürülen İngilizce öğretmen i Elif Denizer Isparta'nın ölmeden önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dikkat çekti



Son paylaşımları dikkat çekti

Habertürk gazetesinin haberine göre, Edremit ilçesinde ingilizce öğretmenliği yapan 47 yaşındaki Elif Denizer Isparta'dan yakınları haber alamayınca evine gitti. Eve giren yakınları, Isparta'yı kanlar içinde yerde hareketsiz şekilde buldu.Yakınları, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirledi.Polis ve nöbetçi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Elif Denizer Isparta'nın cenazesi otopsi için Adli tıp kurumu morguna gönderildi. Cinayet zanlısının kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlatıldı.İngilizce öğretmeni Elif Denizer Isparta'nın öldürülmesi yakınlarını yasa boğdu. Isparta'nın öldürülmeden önce ecel ve kader ile ilgili yaptığı paylaşım dikkat çekti. İngilizce Öğretmeni öldürülmeden önce sosyal medya hesabından, "İnsan bir ecelini, bir de kaderini bilmezmiş. bilinen tek şey varmış; sevgi. Onun da kıymeti bilinezmiş..!" paylaşımı yaptığı görüldü.