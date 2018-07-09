İnşaat mühendislerinden kaza açıklaması: Suçlu yağmur değil

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen 24 kişini yaşamını yitirdiği ve 318 kişinin yaralandığı tren kazasının ardından İnşaat Mühendisleri Odası'ndan ilk açıklama geldi

Demiryolu hatlarının muayene ve bakımının düzenli bir şekilde yapılmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, menfezin üst kısmı ile rayların arasında bulunan zeminin son günlerde meydana gelen yağışlar nedeniyle gevşemiş olduğu, bu durumun da zeminin göçmesine sebep olduğu belirtildi.

Demiryolu hattının zeminin taşıma gücü zayıf olan tarım alanlarından geçtiğine dikkat çeken İnşaat Mühendisleri Odası, ilk belirlemelere göre ciddi bir ihmal olduğunu, demiryolu hattı yapılırken göçme, çökme ve tabaka kayması ve boşalması ile ilgili bilgilerin dikkate alınmadığını savundu.

Açıklamada şunlar kaydedildi; “Suçlu yağmur değildir. Yapanlar, yaptıranlar ve yapılmış olanı denetlemeyenlerdir. Yetkililer her afet sonrası yaptıkları gibi konunun özünü unutup sonucuna göre hüküm veriyorlar. Yapı ruhsatlarından mühendis ve mimarların imzalarının kaldırılmış olmasının acı sonuçlarını, ileride fazlasıyla yaşayacağımızın altını bu kazayla birlikte bir kez daha çizmek isteriz”