'İnşallah düşmem' yazmıştı ama...

Bursa'da sevgilisinin yanına kaçmak için çarşafları birbirine bağlayan ve balkondan inmeye çalışan 16 yaşındaki kız düştü. Küçük kız olay yerinde hayatını kaybetti

Acı olay Yıldırım İlçesi'nde gece saat 02.00 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre anne ve babasını kaybeden 16 yaşındaki Kübra Dikmeli, iki ağabeyi ile yaşamaya başladı. Kardeşlerinin 3 yıllık sevgilisi Engincan B. ile görüşmesini istemeyen ağabeyler iddiaya göre kardeşlerini odaya kilitledi.



Bunun üzerine genç kız evden kaçmaya karar verdi. Genç kız durumu sevgilisine bildirirken, sevgilisi de evin önüne gelerek kız arkadaşını beklemeye başladı.



Eşyalarını bir çantaya yerleştiren genç kız, iki çarşafı uç uca bağlayarak 3. kattaki odasının penceresinden inmeye başladı. Ancak genç kız tutunamayarak yere düştü. Genç kızın düştüğünü gören sevgilisi onu hemen cadde üzerine taşıyarak yoldan geçenlerden yardım istedi. Olay hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.



Sosyal medyadan öfkesini paylaşmış



İnmeden önce not yazmış

Engincan B.'nin, sevgilisi Kübra ile görüşememesine öfkeli olduğu öğrenildi. Gencin, sosyal medya hesabında konuyla ilgili "Yanımda olmadığın her gün, her saat, her dakika ve her saniye öfkem bizi ayrı tutanlara gittikçe çoğalıyor. Sabrımla oynuyorlar resmen. Ne yapacağımı şaşırdım ama buradan onlara sesleniyorum; ben bu hayatta oldukça kimseye yar olmayacak o kız, ya benim olacak ya da benim. Bu hayatta yaşadığım sürece önce Allah'a sonra bana emanet. Şimdilik sahne sizde, elinizden geleni yapın. Ben üzüldükçe, hırslanıp yıkıldıkça, güçlü kalkıyorum ve kaybetmek hiç benden yana değil. Uzun lafın kısası, bu şekilde devam ederse yaptığınız k....lik, ben sonlandıracağım kapınıza gelip" sözlerini yazdığı öğrenildi.Öte yandan olay sonrası gözaltına alınan Engincan B.'nin üzerinden uyuşturucu çıktığı da belirtildi.Bu arada genç kızın camdan inmeye çalışmadan önce sevgilisine not yazdığı ve notta, "Tamam ben oraya kadar incem çarşafları birbirine bağlayarak şimdi düşünüyorum. O çarşafı nereye bağlayayım. Ama incem inşaallah düşme m" dediği kağıt ortaya çıktı.