'İnşallah düşmem' yazmıştı ama...

Bursa'da sevgilisinin yanına kaçmak için çarşafları birbirine bağlayan ve balkondan inmeye çalışan 16 yaşındaki kız düştü. Küçük kız olay yerinde hayatını kaybetti

Acı olay Yıldırım İlçesi'nde gece saat 02.00 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre anne ve babasını kaybeden 16 yaşındaki Kübra Dikmeli, iki ağabeyi ile yaşamaya başladı. Kardeşlerinin 3 yıllık sevgilisi Engincan B. ile görüşmesini istemeyen ağabeyler iddiaya göre kardeşlerini odaya kilitledi.



Bunun üzerine genç kız evden kaçmaya karar verdi. Genç kız durumu sevgilisine bildirirken, sevgilisi de evin önüne gelerek kız arkadaşını beklemeye başladı.



Eşyalarını bir çantaya yerleştiren genç kız, iki çarşafı uç uca bağlayarak 3. kattaki odasının penceresinden inmeye başladı. Ancak genç kız tutunamayarak yere düştü. Genç kızın düştüğünü gören sevgilisi onu hemen cadde üzerine taşıyarak yoldan geçenlerden yardım istedi. Olay hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.



Sosyal medyadan öfkesini paylaşmış



İnmeden önce not yazmış