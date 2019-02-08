Instagram'da zararlı fotoğraflar silinecek

Facebook, yaptığı açıklamaya göre, kendisine zarar veren fotoğraf ya da görüntü paylaşan kişileri, Facebook ve Instagram üzerinde sansürleyecek

Instagram'da zararlı fotoğraflar silinecek
08 Şubat 2019 Cuma 16:15

Geçen yıl,  Birleşik Krallık’ta intihar eden Molly Russell'ın babası açıklamasında, "Instagram, kızımın ölmesine yardımcı oldu" demişti.

Sosyal medya devi, İngiliz gencin babasının eleştirilerini takiben, kullanıcılarını korumak için yeni bir kural devreye soktu. 

Buna göre, Instagram, kişilerin kendisine zarar veren görüntülerinin ve bu eğilimdeki paylaşımların engelleneceğini açıkladı. Instagram Ürün Müdürü Adam Mosseri, tartışmalı içerikleri olabildiğince çabuk sileceklerini belirtti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #instagram
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