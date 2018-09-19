Instagram'dan burs vaat edince

Instagramda blogger olan Begüm Şanlı Uzunca, kocası Buğrahan Uzunca öğrencilere burs vaat edince yoğun ilgi ile karşılaştılar

Süleyman Gülen- Instagramda blogger olan Begüm Şanlı Uzunca, kocası Buğrahan Uzunca ile birlikte çeşitli ülkeleri gezerek buraları tanıtıyorlar.

Şuanda Karadağ'da olan çift buradaki bir restorantın sponsorluğu ile Türkiye'de öğrenci olan bir kişiye çekilişle 9 ay boyunca her ay 150 Euro (1200 TL) burs vereceklerini açıkladı.

Çekilişe katılma şartının da burs verecekleri gönderiyi öğrencilerin kendi Instagram hikayesinde yayınlamasıydı.

Öğrenciler tarafından çok büyük katılım oldu ve büyük tepkilere de yol açtı.

Çift ise öğrencilerin de Karadağ gezip görmesini amaçladıklarını ancak durumun buralara geleceğini bilemediklerini belirttiler