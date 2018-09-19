Instagram'dan burs vaat edince

Instagramda blogger olan Begüm Şanlı Uzunca, kocası Buğrahan Uzunca öğrencilere burs vaat edince yoğun ilgi ile karşılaştılar

Instagram'dan burs vaat edince
19 Eylül 2018 Çarşamba 14:58

Süleyman Gülen- Instagramda blogger olan Begüm Şanlı Uzunca, kocası Buğrahan Uzunca ile birlikte çeşitli ülkeleri gezerek buraları tanıtıyorlar.

Şuanda Karadağ'da olan çift buradaki bir restorantın sponsorluğu ile Türkiye'de öğrenci olan bir kişiye çekilişle 9 ay boyunca her ay 150 Euro (1200 TL) burs vereceklerini açıkladı.

Çekilişe katılma şartının da burs verecekleri gönderiyi öğrencilerin kendi Instagram hikayesinde yayınlamasıydı.

Öğrenciler tarafından çok büyük katılım oldu ve büyük tepkilere de yol açtı.

Çift ise öğrencilerin de Karadağ gezip görmesini amaçladıklarını ancak durumun buralara geleceğini bilemediklerini belirttiler

Etiketler; #instagram #begüm şanlı uzunca
Önceki Haber
Otel tuvaletinde korkunç olay!
Sonraki Haber
Kemal Sunal'ın ailesi Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.