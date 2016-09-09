09 Eylül 2016 Cuma
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    • İnternet üzerinden kumara 39 tutuklama

    İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda, internet üzerinden yasadışı bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 57 kişiden 39'u tutuklandı

    09 Eylül 2016 Cuma 08:56
    İnternet üzerinden kumara 39 tutuklama
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İngiltere ve Kıbrıs üzerinden yasadışı kumar ve bahis oynatan kişilere yönelik 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 57 kişiden 47'si savcılık işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanan şüphelilerden 39'u tutuklanırken 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON...

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Eylül Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Balıkesir, Eskişehir, Bitlis ve Elazığ illerinde olduklarını tespit ettiği şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda 2 milyon dolar, 40 bilgisayar, 3 ruhsatsız tabanca, 188 farklı kişi adına ATM kartları ve sanal kumar malzemeleri ele geçirildiği belirtilmişti.


    BAHİS SİTELERİ KIBRIS VE İNGİLTERE'DEN YÖNETİLİYOR

    Şüphelilerin, Kıbrıs ve İngiltere üzerinde açılan online bahis siteleri üzerinden Türkiye'de yasadışı oyun oynattığı, toplanan Türk liralarını bankalarda dolara çevirerek Kıbrıs ve İngiltere'de bulunan paravan şirketlerine havale yaptıkları iddia ediliyor.


    780 MİLYON DOLARLIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

    Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 57 şüphelinin 780 milyon dolar tutarındaki taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile banka hesaplarına da el konulduğu kaydedildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Bahis, Yasa Dışı Bahis, Bahis Tutuklama

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