'BİLİŞİM OKURYAZARLIĞI İÇİN BÜYÜK EĞİTİM PROJELERİ'

Haber Kaynağı: DHA

TÜİK'in 'Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'nı yorumlayan İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Yetkiner, Türkiye'de tüketici ticaretinin uzun dönemde dijital dünyaya kayacağının işaretlerinin yaşandığını vurguladı. Prof. Dr. Yetkiner şöyle konuştu:"Türkiye ekonomisinin geleceği için en önemlisi, Türk halkı interneti alışveriş için kullanmış. İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı yüzde 34.1'e ulaşmış durumda. Tüketiciler, giyim ve spor malzemesinden seyahat biletine, araç kiralamadan ev eşyası alımına kadar pek çok farklı ürün grubunu satın almak için interneti daha çok kullanmaya başlamış. Bu istatistikler Türkiye'de tüketici ticaretinin uzun dönemde dijital dünyaya kayacağının işaretlerini veriyor."Prof. Dr. Yetkiner, bilişim teknolojilerini hane halkları arasında yaygınlaştırmak amacıyla fiziki altyapının güçlendirilmesi ve rekabetin daha da artırılmasıyla birlikte internet üzerinden ticaretin daha güvenli hale getirilmesi gerektiğini belirttiı. Hane halklarının bilişim okuryazarlılığının hızlı ve yaygın bir şekilde artırılmasının yararlı olacağını ifade eden Prof. Dr. Yetkiner, şunları söyledi:"Büyük eğitim projelerinin uygulanmasına ihtiyaç var. Cep telefonu üzerinden sağlanan internetin daha ucuz ve yüksek kotalı olması gerekli. İleride internet alışverişlerinde yaygın olarak kullanılması beklenen sanal gerçeklik gibi yeni teknolojilerin hızlı bir şekilde adapte edilmesi ve bilişim teknolojilerine dayanan girişimciliğin özellikle teşvik edilmesinin sağlanması yararlı olacaktır. Bulunduğu bölgenin en gelişmiş ekonomisi olan Türkiye'nin daha yüksek büyüme oranı ve gelire ulaşması için, kısa ve orta dönemde sahip olduğu en büyük fırsat bilişim teknolojisinin üzerinde yürüteceği ticarettir. Komşu ülkelerden ülkemize sıklıkla alışveriş seyahatleri yapıldığı dikkate alınırsa, bu konuda alınacak çok yol olduğu açık şekilde görülecektir."